Son dakika haberleri: BAĞCILAR'DA KAMYONET MİNİBÜSE ÇARPTI 2 YARALI - Son Dakika

Bağcılar'da, minibüse çarpan kamyonetin içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kamyonette yolcu koltuğunda sıkışan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Bağcılar O3 Otoyolu Aksaray istikametinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Barış Durusoy'un kullandığı kamyonet, sağ şeritte bekleyen minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mehmet Barış Durusoy ve Esra Sezgin kamyonetin içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışanları çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Esra Sezgin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.