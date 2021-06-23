Bağcılar'da kitap okuma yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

BAĞCILAR Akşemsettin Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen, Gençlik ve Aile Kitap Buluşması Kitap Okuma Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

Akşemsettin Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen ödül törenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, öğrenciler ve veliler katıldı. Yarışmaya katılan lise öğrencileri Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi, ortaokul öğrencileri ise Eleanor Coerr'in Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu kitaplarını okudu. Okunan kitaplarla ilgili yapılan sınav sonucunda dereceye giren öğrenciler belli oldu. Derece alan öğrenciler mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

"BU KİTABI OKUDUĞUM İÇİN DE ÇOK MUTLUYUM"