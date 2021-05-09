Bağcılar'da Kadir Gecesi özel programında Filistinliler için dualar edildi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi tarafından organize edilen Kadir Gecesi özel programında, İsrail güçlerinin saldırısına maruz kalan Filistinli Müslümanlar için dua edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Müftüsü Celal Büyük'ün sunduğu program, internet üzerinden çevrim içi yayınlandı. Programda Kurra Hafız Mustafa Kızılcaoğlu ile Sefa Taşkesenlioğlu da yer aldı.

İmam hatip Adem Daştan'ın seslendirdiği ilahiler, dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başta Kudüs olmak üzere dünyanın dört bir yanında zorluk ve sıkıntı yaşayan Müslümanların kurtuluşu ve İslam aleminin huzuru için dua edildi.

Kadir Gecesini doya doya idrak etmeye çalıştıklarını belirten Bağcılar Müftüsü Büyük, Kadir Gecesi'nde yeryüzüne sükunet, huzur ve mutluk indiğini kaydetti.

Büyük, diğer taraftan da gönlü acıtan, yürekleri yakan hadiseler de yaşandığına dikkati çekerek, "Dün tam iftar saatinde ilk kıblegahımız olan Mescid-i Aksa'dan çok acı görüntüler izledik. Hiçbir kötü amacı olmayan, sadece inandıkları Allah'a ibadet etmek üzere toplanan kardeşlerimize İsrail'in nasıl zulmettiğini izledik. Yüreğimiz burkuldu, kalbimiz incindi. Bugün dualarımızda Mescid-i Aksa'nın hürriyetini ve Müslümanların muzafferiyetini Rabbimizden istedik. Biliyoruz ki Allah mühlet verir ama hiçbir zaman ihmal etmez. Biz Allah'a teslim olduk." ifadelerini kullandı.

Programa sosyal medya üzerinden katılan vatandaşların okudukları hatimlerin de duası yapıldı.