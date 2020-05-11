Bağcılar'da ramazan yardımları - Son Dakika

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede yaşayan tüm ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını kaydetti.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çağırıcı, yerel bir gazetenin internet üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu.

Bağcılar Belediyesi Çanakkale Zafer Müzesi'nden gerçekleşen ve gazeteci Mithat Sayar'ın sunduğu canlı yayında Çağırıcı, hem gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu hem de izleyenlerin sorularını cevaplandırdı.

Kovid-19 nedeniyle ramazan programında değişiklik yaptıklarını dile getiren Çağırıcı, şunları aktardı:

"Bağcılar'da ramazan yine farklı yaşanıyor. Gönül sofralarına misafir olamadık ama bu sene de 'Evde Ramazan farklı yaşanır' sloganıyla sosyal, kültürel çalışmalarımızı ve böyle canlı yayınlar gibi etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Yine Bağcılar'da dostlarımızı, ihtiyaç sahiplerini unutmadık. Belediyemiz tarafından ve Kaymakamlığımızla birlikte yürüttüğümüz 'Vefa İletişim Merkezi' projesi kapsamında bütün ihtiyaçları gideriliyor. Ayrıca 1.000 kişinin evine iftar yemeği ve sahurluk götürüyoruz. İnşallah virüsten kurtulduğumuzda önümüzdeki ramazan ayı yine çok farklı bir ramazan yaşayacağız."

"Hayat gönüllere dokundukça güzel"

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, bu zor süreçte kamu kurumlarından ibadethanelere, sokaklardan pazar alanlarına kadar ortak yaşam alanlarının periyodik şekilde temizlendiğini ve dezenfekte edildiğini belirtti.

Salgın yüzünden Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı kapatmak zorunda kaldıklarını ifade eden Çağırıcı, "Engelli yavrularımız da sosyal hayattan uzaklaştı. Engellilerin evdeki hayatlarını düşündükçe üzülüyorum. Sabır diyorum. İnşallah bu günler geçecek ve tekrar buluşacağız. O hizmetlerimiz kaldığı yerden başlar ve devam eder. Hayat dostlarla güzel. Hayat gönüllere dokundukça güzel." diye konuştu.

Çağırıcı, vatandaşlara hizmet dışında ilçede yaşayan sokak hayvanlarını da unutmadıklarını dile getirerek, can dostların bütün ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini belirtti.