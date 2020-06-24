BAĞCILAR'DA YOL ÇÖKTÜ; OTOBÜSÜN LASTİĞİ ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ-Şahin BOZKURT/

Bağcılar, Bağcılar Asfaltı Caddesi'nde özel halk otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü. Otobüsün arka sağ lastiği oluşan çukura düştü. Yolcu taşıyan otobüste herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Olay Yenimahalle Mahallesi Bağcılar Asfaltı Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, 34 VA 7731 plakalı Özel Halk otobüsünün geçişi sırasında sağanak yağış sebebiyle yolda çökme oluştu. İçinde yolcuların da bulunduğu otobüsün arka sağ tekerleği çukurda kaldı. Askıda kalan otobüsün içindeki yolcular yara almadan dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Caddeye gelen itfaiye ekipleri askıda kalan otobüsü çıkarmak için çalışma yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Otobüsü kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Otobüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Otobüs şoförü, "Yoldan sel geliyordu. Otobüsle geçerken birden bire çöktü. Geçebilecek durumdaydık ama geçemedik. Geçerken çöktü. İçeride yolcu vardı ama herhangi bir sıkıntı yok indirdik" dedi.

Görüntü dökümü:

---------------

-Olay yeri

-Otobüsün görüntüsü

-Çukura düşen lastik

-Vatandaşlar

İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Otobüs şoförü röp

-Genel ve detaylar