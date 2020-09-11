Bağcılık Araştırma Enstitüsü ürünleri, Rumeli İskelesi'nde halka sunulacak - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Türkiye'de alanındaki iki enstitüden biri olan Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek göreve yeni atanan Müdür Mehmet Ali Kiracı'ya yeni görevinde başarılar diledi. Yüksel, ziyaret sonrası bir de müjde paylaştı.

Göreve yeni atanan Kurum Müdürü Mehmet Ali Kiracı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Yüksel, belediye ve enstitünün işbirliği ile gerçekleştirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası Süleymanpaşalılara bir de müjde veren Yüksel, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde yetişen ve üretilen ürünlerin Rumeli İskelesi girişinde satışına başlanacağını söyledi. Buna göre; tamamen bilimsel ve doğal yöntemlerle üretilen organik ürünler, Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları Rumeli İskelesi'nde tanıtılarak, dileyen vatandaşlara satılacak.

"Haftanın üç günü vatandaşlarımıza ulaştırılacak"

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Sn. Mehmet Ali Kiracı'ya yeni atandığı görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kendisiyle yaptığımız görüşmede belediye ve enstitü olarak ne gibi ortak projeler geliştirebileceğimizi konuştuk. Bu istişare sonucunda, güzel bir projeyi hayata geçirmeyi kararlaştırdık. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün organik, doğal ve sağlıklı ürünleri; tarladan halkımıza doğrudan ulaştırılacak. Süleymanpaşa Belediyemiz, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde, eşsiz lezzete sahip ürünler, haftanın üç günü Rumeli İskelemizin girişinde vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı da Başkan Yüksel'e nazik ziyareti ve enstitüye verdiği destek için teşekkür etti. - TEKİRDAĞ