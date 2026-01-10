Bağdat'ta 11. Uluslararası Enerji Fuarı - Son Dakika
Bağdat'ta 11. Uluslararası Enerji Fuarı

10.01.2026 19:23
Bağdat'ta düzenlenen fuara Türkiye'den ve yurt dışından birçok enerji şirketi katıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 11. Uluslarası Enerji Fuarı düzenlendi.

Başkentteki fuara yerli şirketlerin yanı sıra Türkiye başta olmak üzere yurt dışından gelen çok sayıda enerji şirketi katıldı.

Sahra Kablo isimli şirketin temsilcisi Selman Ünlü, üçüncü kez bu fuara katıldıklarını belirterek, katılım amaçlarının bölgedeki partnerlerle daha sağlıklı işbirliğinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Fuarın Türk ve diğer katılımcılar için daha faydalı geçmesini dileyen Ünlü, Irak ile işbirliğini güçlendirmeyi ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Bağdat'taki 11. Uluslarası Enerji Fuarı, 12 Ocak tarihine kadar sürecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Bağdat, Enerji, Son Dakika

