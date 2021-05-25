Bağdat'ta "Beni kim öldürdü" protestosu: 1 ölü, 45 yaralı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta aktivist ve gazetecilerin maruz kaldığı suikast ve kaçırma olaylarını protesto etmek amacıyla başlatılan "Beni kim öldürdü" adlı gösterilerde çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.

Irak'ta son dönemlerde aktivistleri hedef alan suikast ve kaçırma olaylarını protesto etmek için başkent Bağdat'taki ünlü Tahrir Meydanı'nda düzenlenen "Beni kim öldürdü?" adlı eylemlerde olaylar çıktı. Protestocuları Tahrir Meydanı'nda sıkıştırmaya çalışan güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Tayaran Meydanı'ndan Tahrir Meydanı'na geçmeye çalışan protestocuları güvenlik güçleri gaz ve ses bombası kullanarak engellemeye çalışırken, protestocular ise polise taşla karşılık verdi. Çıkan şiddet olaylarında ilk belirmelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı. Çıkan olayların ardından protestocuları dağıtmayı başaran güvenlik güçlerinin Tahrir Meydanı'nda tamamen kontrolü sağladığı aktarıldı.

Irak İnsan Hakları Komiserliği verilerine göre, Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolarda 89 suikast gerçekleşti. Protestocular, suikast olaylarının arkasında İran destekli silahlı grupların bulunduğunu iddia ediyor. - ERBİL