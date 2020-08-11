Bağdat'ta koalisyon güçleri konvoyuna saldırı - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci bölgesinde ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait askeri bir konvoya bombalı saldırı düzenlediği duyurdu. Açıklamada lojistik destek taşıyan tırın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilmiş mayının patlaması soncu tırların birinin taşıdığı konteynerin yandığı bildirildi.

İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in geçen Ocak ayında Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmesi ardından koalisyon güçlerine ait askeri üslerin yanı sıra ABD misyonlarına da saldırı düzenleniyor. - ERBİL