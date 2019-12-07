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Bağdat'ta maskeli kişiler, göstericilere ateş açtı 16 ölü, 45 yaralı
6 saat önce
Bağdat'ta maskeli kişiler, göstericilere ateş açtı 16 ölü, 45 yaralıIrak, (DHA)- Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde, maskeli kişilerce eylemcilere ateş açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:14 Kaynak: DHA
Bağdat'ta maskeli kişiler, göstericilere ateş açtı 16 ölü, 45 yaralı
Irak, (DHA)- Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde, maskeli kişilerce eylemcilere ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 16 gösterici hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere, iddiaya göre meydandan geçen plakasız araçlardan ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 16 kişi hayatını kaybederken, 45 gösterici de yaralandı. Plakasız araçlardan ateş açanların yüzlerinde maske olduğunu öğrenildi.
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