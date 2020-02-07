Bağdat'ta protestolara sert müdahale: 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'ta protestolara sert müdahale: 10 yaralı - Son Dakika

Bağdat'ta protestolara sert müdahale: 10 yaralı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı protestoculara yaptığı müdahale sonucu 10 kişi yaralandı.

Bağdat'ta protestolara sert müdahale: 10 yaralı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı protestoculara yaptığı müdahale sonucu 10 kişi yaralandı.


Irak güvenlik güçleri, Bağdat'ta ülkedeki gelişmelerle ilgili verilen cuma hutbesinin ardından Tahrir Meydanı'nda toplanan hükümet karşıtı protestocuları dağıtmak için gerçek mermi ve gaz bombası kullanması sonucu 10 kişi yaralandı.


Irak'taki en büyük Şii merci Ayetullah Ali Sistani, Sadr Grubu lider Mukteda Sadr'a bağlı Mavi Şapkalılar grubunun Necef ve Kerbela'daki protestoculara saldırmasını sert bir dille kınadı.


Ülkenin Necef kentinde önceki gün Sadr Grubu Lideri Mukteda Sadr yanlısı Mavi Şapkalılar'ın protestoculara saldırması sonucu 13 protestocu hayatını kaybederken 127 ayrı kişi de yaralanmıştı.


Mavi Şapkalılar'ın dün de Kerbela kentinde protestocuların toplandığı meydanı basmaya çalışmasının ardından 10 protestocu yaralanmıştı. - ERBİL

Tahrir Meydanı, Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
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