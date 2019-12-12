Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği'nden polisin çalışmalarına destek - Son Dakika
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Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği'nden polisin çalışmalarına destek

6 saat önce

Malatya Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği, polisin son zamanlarda yaptığı çalışmalara destek verdi.

Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği'nden polisin çalışmalarına destek, System.String[]

Malatya Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği, polisin son zamanlarda yaptığı çalışmalara destek verdi.


Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği Başkanı İhsan Ercan, Başkan Yardımcısı Salman Şahbaz, Sosyolog Eğitimci Bülent Özdemir, Ahmet Özerhan ve Ebubekir Aydın le birlikte Malatya Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu.


Yapılan ziyarette konuşan Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği Başkanı İhsan Ercan, "Uzun yıllar cemiyetin başkanlığını yapan Haydar Karaduman'a Allah'tan Rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yapılan genel kurul toplantısıyla derneğin başkanlığına seçilen Vahap Güner'e de hayırlı olsun diyoruz" dedi.


Polisin son zamanlarda yaptığı çalışmalara da temas eden Ercan, "Malatya polisinin, vatandaşların huzur ve güvenliğini tesis ettiğini, can ve mal emniyetini sağladığını, artan güvenlik ihtiyacını karşıladığına, her türlü suça, suç örgütlerine ve suçluya karşı amansız mücadele ettiğine şahit olmaktayız. İlimizde kendi konularında uzmanlaşmış personellerden seçilerek Pençe Timleri, Balyoz Timleri, Güven Timleri, Huzur Timleri kurulmuştur. Malatya polisi suç ve suçluyla etkin ve etkili mücadele ettiğini son zamanlarda yaptığı başarılı operasyonları medyadan takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ercan, "Eğer bu 138 yakalanmasaydı, muhtemelen çeşitli olaylarda kullanılabilecekti. Narkotik Şube Müdürlüğünün zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına unutmak mümkün değil. Başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere kısaca Malatya da her kademe de fedakarca görev yapan tüm polislerimizi özellikle Pençe Timleri, Balyoz Timleri, Güven Timleri, Huzur Timleri tebrik ediyoruz. Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği olarak Malatya'mızın huzur ve güvenliğini arttırmak huzurlu ve daha güvenli Malatya imajına katkı sağlamak amacıyla gece gündüz çalışan, Malatya'da görev polislerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.


Derneğin başkan yardımcısı Sosyolog Eğitimci Bülent Özdemir ise konuşmasında, "Aile birlikteliği, aile beraberliği, bağımlılıkla kurulacak her türlü tezgahların önüne geçer. Derneğimizin sloganı olan bağımlılıkla mücadele ailede başlar, lütfen benim çocuğum yapmaz demeyin" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Malatya, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
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