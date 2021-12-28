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Bağımsız Devletler Topluluğu, "Kovid-19 salgını" gündemiyle gayriresmi toplandı - Son Dakika

Bağımsız Devletler Topluluğu, "Kovid-19 salgını" gündemiyle gayriresmi toplandı

28.12.2021 17:15
Bağımsız Devletler Topluluğu, "Kovid-19 salgını" gündemiyle gayriresmi toplandı

ST. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda gayriresmi zirve düzenledi.

ST. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda gayriresmi zirve düzenledi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı konuşmada, bu yıl BDT'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Son yıllarda birçok şey çarpıcı şekilde değişti. Bununla birlikte, topluluğun, elbette gerekli yerde kurulduğunu ve hem ülkelerimizin güvenliğinin sağlanması hem de ekonomi alanlarında entegrasyonun çeşitli yönlerde derinleştiğini belirtmek istiyorum." dedi.

Sovyetler Birliği'nden kalan ilişkilerin "olumlu" rol üstlendiğinin altını çizen Putin, bunun Kovid-19 dönemindeki zorlukları atlatmak için yardımcı olduğunu vurguladı.

Putin, "Rusya, bu ilişkileri her zaman destekledi ve gelecekte de desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, zirvenin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Putin, Tokayev'i yılın başında Rusya'ya davet etti.

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Bağımsız Devletler Topluluğu, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağımsız Devletler Topluluğu, 'Kovid-19 salgını' gündemiyle gayriresmi toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağımsız Devletler Topluluğu, "Kovid-19 salgını" gündemiyle gayriresmi toplandı - Son Dakika
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