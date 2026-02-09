Dünya Sigara Bırakma Günü'nde Seminer - Son Dakika
Dünya Sigara Bırakma Günü'nde Seminer

09.02.2026 18:16
9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü kapsamında Yeşilay İzmir Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen “Bağımsızlık Mücadelesi” semineri, İzmir Adliyesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Bağımsızlık Mücadelesi" konulu seminerin açılış konuşması İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından yapıldı. Yeldan, bağımlılıkla mücadelenin toplumsal ve bireysel boyutlarına dikkat çekerek sağlıklı ve bağımsız bir yaşamın önemini vurguladı. Son yıllarda bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Yeldan, bu alanda önemli ve somut adımlar atıldığını ifade etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımlılıkla mücadele yalnızca sağlık alanının değil, aynı zamanda adalet sisteminin de öncelikli konularından biridir. Bu kapsamda, uzlaşma büromuzda yürütülen bazı dosyalarda, tarafların rızasıyla Yeşilay'a bağış yapılması şartının uzlaşma koşulu olarak değerlendirilmeye başlandığını görmekteyiz. Bu uygulamaların, toplumsal farkındalığın artmasına ve bağımlılıkla mücadeleye katkı sunduğuna inanıyoruz."

Programın konuşmacısı Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, bağımlılıkla mücadelede Yeşilay tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dr. Yahşi konuşmasında, özellikle Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla sunulan ücretsiz danışmanlık hizmetlerine değinerek, bağımlılıkla mücadelede izlenebilecek yolları ve bireylerin bu süreçte üstlenebileceği sorumlulukları anlattı.

Seminere, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, İzmir Cumhuriyet Savcıları, İzmir Adliyesinde görev yapan bazı hakimler, adliye personeli ve vatandaşlar katılım sağladı.

Program, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması ve sağlıklı bir toplum oluşturulması hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

