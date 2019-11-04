Son Dakika Haberleri: Bağırsaktaki bir bakteri kansere yakalanma riskini artırıyor
Son Dakika Güncel Bağırsaktaki bir bakteri kansere yakalanma riskini artırıyor

Bağırsaktaki bir bakteri kansere yakalanma riskini artırıyor

6 saat önce

Bağırsaktaki bir bakterinin bağırsak kanserine yakalanma riskini artırdığı tespit edildi.

Bağırsaktaki bir bakteri kansere yakalanma riskini artırıyor, System.String[]

Bağırsaktaki bir bakterinin bağırsak kanserine yakalanma riskini artırdığı tespit edildi.

"The Guardian" gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'deki Bristol Üniversitesinde görevli bilim insanlarının araştırması, bağırsağında Bacteroidales bakterisinin sınıflandırılamayan bir türü bulunan kişilerin, bağırsağında bu bakteri bulunmayanlara göre yüzde 2 ila 15 oranında daha fazla bağırsak kanserine yakalanma riskinin olduğu sonucunu ortaya koydu.

Sonuçları İskoçya'nın Glasgow kentindeki Ulusal Kanser Araştırmaları Enstitüsünün kanser konferansında sunulan araştırma çerçevesinde 4 bin kişinin bağırsak florası ve genetik verileri incelendi.

Bazı bağırsak bakterilerinin varlığıyla genetik değişkenler arasında herhangi bir ilişki olup olmadığına bakılan araştırmada, 13 genetik değişkenin farklı bir bağırsak bakterisindeki değişkenlikle bağlantısı olduğu sonucuna ulaşıldı.

Daha sonra da 2 bin kişinin bağırsak florası ve genetik verileri incelenerek genetik değişkenliğin bağırsak kanseri olma riski üzerindeki etkisine bakıldı.

Çalışmalar, bağırsağında Bacteroidales bakterisi bulunma ihtimali yüksek olanların, bağırsak kanserine yakalanma ihtimalinin yüzde 2 ila 15 arttığı sonucunu ortaya koydu.

The Guardian, İngiltere, Genetik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:30 Kaynak: AA
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