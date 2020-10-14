Bağlar Belediyesi'nin yol bakım çalışması sürüyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi yol, bakım ve asfaltlama çalışmasını yoğunlaştırdı.

Fen İşleri ekipleri, Bağcılar Mahallesi'ndeki bazı cadde ve sokaklarda asfaltlama, 5 Nisan Mahallesi'nde ise ara sokak ve kaldırıma parke taşı döşendi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşa kaliteli hizmet sunmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İlçe tarihinin en büyük asfaltlama ve kaldırım yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Halkımızın layık olduğu yaşam koşullarına kavuşması adına seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Her geçen gün yeni yapıların yapıldığı büyüme hızı yüksek olan bir ilçeyiz. Biz de çalışmalarımızı bu paralelde yürütmeye devam edeceğiz. Niyet hizmet olduktan sonra aşılmayacak engel yoktur."