Bağlar Belediyesi, yeni yılda hizmetlerine devam ediyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, yeni yılda da hizmetlerini sürdürüyor.

Bağlar Belediyesi, kırsal Özdemir Mahallesine 3,5 kilometre yol kazandırarak ulaşım sıkıntısına son verdi.

Belediye ekipleri, 5 Nisan Mahallesinde de kaldırımları yeniledi. Esnaf ziyaretinde bulunan Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Yeni yıla yeni hizmetleri milletimizle buluşturarak güzel başladık. Bu yıl hizmette doruğa ulaşacağız." dedi.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"2019 ve 2020 yıllarında ilçe tarihinin en güzel hizmetlerini yaptık. Ama bununla yetinmeyeceğiz. Şimdi çıtayı daha yukarıya çektik. 2021 yılı bu bakımdan inşallah doruk noktasına ulaştığımız dönem olacak."