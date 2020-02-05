Bağlar Belediyesinden, yoksul öğrencilere yardım - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı desteğiyle ilçedeki 6 bin yoksul ve dar gelirli öğrenciye kışlık giysi yardımı yapmaya başladı.



Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yahya Kemal Bayatlı İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere giysi yardımlarını verdi.

Beyoğlu, "Bir çocuğun mutlu olması tüm insanlığın mutlu olması anlamına gelir. Bizim anlayışımızda bu var ve bu düşünce ile ilçemizde bulunan 6 bin dar gelirli öğrencimize bu desteğini sunacağız. Cumhurbaşkanımızın eğitim seferberliği çabalarına tam destek veriyoruz." dedi.