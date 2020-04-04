Baharın habercisi kuzular özenle büyütülüyor - Son Dakika

Eskişehir Seyitgazi ilçesindeki çiftçiler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile dünyaya gelen ve baharın habercisi olan kuzularını özenle büyütüyorlar.



Her yıl tekrarlanan küçükbaş hayvanların doğum sezonu baharın habercisi olarak biliniyor. Seyitgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, yeni kuzularını büyütmeye çalışan çiftçilere destek vererek sürecin en sağlıklı olarak devamına büyük katkı sağlıyor. Veteriner Mustafa Sertuğ Çoban; "Baharın habercisi olan kuzu doğumları,küçük hayvan üreticilerimiz tarafından özlemle beklenen bir olaydır. Bizler, Seyitgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz olarak üreticilerimizle bire bir ilgilenerek gereken çalışmalarımızı özenle yerine getiriyoruz. Koyunlar doğumdan sonra yavrularını, öncelikle kokuları ile algılıyorlar. 15-20 gün koyunlarla kuzular birbirine, hem kuzu annesini kokusundan tanıyor, annesi de kuzusunu kokusundan tanıyor. 20 günlük falan olduktan sonra artık bunlar ses ile iletişim yapabiliyor. Üreticilerimiz hayvanlarına özenle ve bir bebek bakıyor, biz de onlara her türlü desteği sağlıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR