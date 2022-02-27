Bahçe duvarına çarpan otomobil ters devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Bahçe duvarına çarpan otomobil ters devrildi: 2 yaralı

27.02.2022 19:37

Bahçe duvarına çarpan otomobil ters devrildi: 2 yaralı Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpıp ters devrildiği kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Bahçe duvarına çarpan otomobil ters devrildi: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpıp ters devrildiği kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir A. idaresindeki 71 EV 357 plakalı Opel marka otomobil, Nene Hatun Caddesi üzerindeki bahçe duvarına çarpması neticesinde ters devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken otomobilde bulunan Gülsüm Ö. ile Ayaz Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bahçe duvarına çarpan otomobil ters devrildi: 2 yaralı
Bahçe duvarına çarpan otomobil ters devrildi: 2 yaralı
Bahçe duvarına çarpan otomobil ters devrildi: 2 yaralı

YORUMLAR
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Kırıkkale, Otomobil, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçe duvarına çarpan otomobil ters devrildi: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçe duvarına çarpan otomobil ters devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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