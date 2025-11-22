Bahçede Yanan Ateş Ormanı Alev Alev Yaktı

Aydın'da bir şahsın bahçede yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayarak orman yangınına neden olurken; söz konusu şahıs gözaltına alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki ormanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter ve 233 personelin müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı.

BAHÇEDE YAKILAN ATEŞ NEDEN OLMUŞ

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bölgeye yakın bir bahçede temizlik amacıyla yakılan ateşin, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradığı tespit edildi. Bahçesinde ateşi yaktığı öne sürülen T.Ö., gözaltına alındı.