Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında siyaset gündemini hareketlendirecek açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, meclise 2028 yılı için seçimlerin yenilenmesi çağrısı yaptı.

"BELİRSİZLİK ORTADAN KALKACAK, ÜLKEMİZ DOLU DİZGİN YOLUNA DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin ve bölgenin geleceği için Erdoğan'ın adaylığının önemine dikkat çeken MHP lideri Bahçeli, siyasette istikrar vurgusu yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalıdır. Adaylığı Türkiye ve bölgemiz hayrına olacaktır. Meclis'te seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı ve 2028 yılında seçim yapılmalıdır ve istikrar devam etmelidir. Böylece belirsizlik ortadan kalkacak ve ülkemiz dolu dizgin yoluna devam edecektir"

5 YILLIK DÖNEM İÇİN YENİ SİYASİ FORMÜL: YÜRÜTMEDE ERDOĞAN, YASAMADA MHP

Küresel çapta yaşanan belirsizlik ortamına karşı Türkiye'nin istikrara ihtiyacı olduğunun altını çizen Devlet Bahçeli, önümüzdeki 5 yıllık süreç için öngördüğü siyasi tabloyu kendi formülüyle şu sözlerle özetledi:

"Türkiye'nin şahlanışına tanıklık edecek 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum; yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrıdır. Bu formül, yürütmenin güçlülüğü kadar, yasamanın da güçlü, denetleyici ve üretken belirleyici olması gerektiğine ilişkin stratejimizin ve küresel güç olma azmimizin ifadesidir. Dünyanın belirsizliğe sürüklendiği bir dönemde Türkiye'nin ihtiyacı istikrardır."