Son Dakika Haberleri: Bahçeli A Milli Futbol Takımı'na "başarı" diledi
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Bahçeli A Milli Futbol Takımı'na "başarı" diledi

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, EURO 2020'ye katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'na "başarı" diledi.

Bahçeli A Milli Futbol Takımı'na

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, EURO 2020'ye katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'na "başarı" diledi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "A Milli Futbol Takımı'mız dün akşam hepimize haklı bir gurur ve sevinç yaşattı." ifadesine yer veren Bahçeli şunları kaydetti:

"Helal terlerini yeşil zemine dökerek, Türk milletinin göğsünü kabartan başta futbolcularımız olmak üzere, Federasyon yönetimiyle, Teknik Direktör Şenol Güneş ve teknik heyetle iftihar ediyorum. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hak eden A Milli Futbol Takımı'mıza üstün muvaffakiyetler diliyorum."

Türkiye'nin yükseliş sürecinin her alanda tesir ve neticesini göstereceğine ilişkin inancını mesajında paylaşan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Hasretle beklediğimiz zaferler, halka halka büyüyüp genişleyecektir.

Başarının sınırlarını azmimiz ve inancımız belirleyecektir. Yılgınlığa düşmeden, yeise kapılmadan, yorgunluk emaresi göstermeden, birlik ve beraberliğimizi zedelemeden Türk milletinin varlık ve vakarını her seviyede ibra ve ifade edeceğimizden asla kuşku duymuyorum.

Gelecek Türk milletinindir. Geleceğin yükselen değeri Türkiye'dir. Kendimize güvendiğimiz müddetçe bileğimizi hiç kimse bükemeyecektir. Geçmişte yaptık, yine yapar, yine tarihe altın harflerle geçeriz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim, yeter ki bir olalım, diri kalalım."

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:00 Kaynak: AA
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