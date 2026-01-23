Bahçeli'den Hapis Cezasına Eleştiri - Son Dakika
Bahçeli'den Hapis Cezasına Eleştiri

23.01.2026 21:59
Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı'na verilen hapis cezasını evrensel hukuka aykırı buldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "'Terörsüz Türkiye' hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamız gerekmektedir. Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir" ifadelerini kullandı.

