Bahçeli, Foto Muhabirlerinin Sorunlarını TBMM\'ye Taşıyacak

13.01.2026 17:24
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TFMD heyetini kabul edip foto muhabirlerinin sorunlarını dile getirecek.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) heyetini kabul eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın fotoğrafçılarının yaşadığı sorunların TBMM gündemine taşınacağını ifade etti ve TFMD heyetinin fotoğrafını bizzat kendisi çekti.

TFMD Başkanı Rıza Özel, Genel Sekreter Adem Altan, Mali Sayman Hamza Şahin ve dernek üyesi Günsu Özmen'den oluşan heyet MHP Lideri Bahçeli ile buluştu. Görüşmede, derneğin 1984 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalar, basın fotoğrafçılığının mesleki sorunları, Türkiye'nin görsel hafızasını oluşturan projeler hakkında bilgi verildi. Ziyaretin merkezinde ise 1985 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması yer aldı. Yarışmanın bugüne kadar yayımlanan prestij katalogları Devlet Bahçeli'ye takdim edildi. Katalogları inceleyen Bahçeli, fotoğrafların aynı zamanda tarihe düşülen güçlü notlar olduğunu vurguladı.

Bahçeli'nin fotoğraf jesti

Objektifi eline alan Devlet Bahçeli, TFMD heyetinin fotoğraflarını bizzat kendisi çekti. Ziyarette ayrıca Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri çerçevesinde geçmiş yıllarda ödüle layık görülen foto muhabiri Mehmet Aslan'ın, Rize'nin Pokut Yaylası'nda çektiği fotoğraf Bahçeli'ye armağan edildi. Bahçeli, derneğin çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, gazetecilerin ve basın fotoğrafçılarının yaşadığı sorunların TBMM kürsüsünde dile getirileceğini ifade etti. 'Sizler için her türlü desteğe hazırız' mesajını veren Bahçeli, mesleki dayanışmanın önemine dikkat çekti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

