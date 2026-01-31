Bahçeli Liderliği Üzerine Yeni Kitap

Akademisyen kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Prof. Dr. Tuba Gültekin tarafından kaleme alınan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan süreci 100'e yakın özgün modelle anlatan kitap, siyasal iletişim alanında en çok okunanlar listesine girdi. Eserde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin liderlikleri barış iletişimi perspektifiyle analiz edilirken, sürecin Türkiye'nin en önemli beka güvencesi ve istikrar açılımı olduğu vurgulanıyor.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Gültekin tarafından kaleme alınan 'Barış İletişimi Perspektifinden Terörsüz Türkiye Süreci ve Devlet Bahçeli Liderliği' adlı kitap, siyasal iletişim alanında en çok okunan eserler arasına girdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde TBMM kürsüsünden yaptığı tarihi çağrıyla başlayan süreci akademik bir perspektifle ele alan çalışma, 'Terörsüz Türkiye' sürecini anlatan ilk akademik kitap olma özelliğini taşıyor. Aralık ayında Berikan Yayınevi tarafından okuyucuya sunulan 250 sayfalık eser, yayınlandığı tarihten itibaren yoğun ilgi görerek listelere girmeyi başardı.

100'e yakın özgün model ve strateji

Üç bölümden oluşan kitapta; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin süreçteki liderlikleri, siyasal iletişim kuramları üzerinden analiz ediliyor. Çalışmada, terörsüz Türkiye sürecinin barış iletişimi açısından Türk siyasal tarihinin en güçlü istikrar açılımı ve beka güvencesi olduğu, yazarlar tarafından geliştirilen 100'e yakın özgün model ve strateji ile açıklanıyor.

'Barış Kalkanı' ve 'İstikrar İletişimi' analizi

Akademisyen kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Prof. Dr. Tuba Gültekin, Bahçeli'nin çağrısını merkeze alarak; istikrar iletişimi, güvenlik değeri ve siyasal iletişimde barış kalkanı gibi özgün kavramlarla süreci değerlendirdi. Eserde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisindeki rolü ve uluslararası kriz çözümlerindeki liderliği kapsamlı bir şekilde irdelendi. Kitapta, Erdoğan ve Bahçeli'nin oluşturduğu istikrar ve güvenlik eksenli liderlik modelinin, Türkiye'nin en büyük barış caydırıcılığı gücü olduğu vurgulandı.

Toplumsal iletişim ve kamu diplomasisi önerileri

Kitap, sürecin iç cepheyi güçlendirme ve barış kültürünü hakim kılma amacını bir 'barış modeli' olarak sunarken, uluslararası kamuoyuna yönelik kamu diplomasisi faaliyetleri ile toplumsal iletişim kampanyalarına dair öneriler de içeriyor. Daha önce MHP ve Devlet Bahçeli üzerine 9 kitap kaleme alan Gültekin kardeşler, bu 10. çalışmalarını geçtiğimiz günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye takdim etmişti. - İZMİR