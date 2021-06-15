Üye Girişi
Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır - Son Dakika

Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır

15.06.2021 11:33

MHP lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde muhalefet tarafından sık sık gündeme getirilen erken seçim çağrısıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Erken seçimin iki yolu vardır; ilkin TBMM'nin karar alması, ikincisi Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Sayısal çoğunluğu olmayanların erken seçim kararı çıkarması mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yok dediği de ortadadır" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde muhalefetin erken seçim çağrısı vardı. Her fırsatta seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulayan Bahçeli, bu yöndeki görüşünü bir kez daha yineledi.

"ERKEN SEÇİME GİTMENİN İKİ YOLU VAR"

Konuşmasında erken seçime gitmenin iki yolu olduğunu ifade eden Bahçeli, "Erken seçimin iki yolu vardır; ilkin TBMM'nin karar alması, ikincisi Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Sayısal çoğunluğu olmayanların erken seçim kararı çıkarması mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yok dediği de ortadadır. Erken seçim nasıl olacaktır? CHP kimlerin dikkatini çekmeye çalışmaktadır? Gizli amaç nedir, zorlamanın, ısrarın manası nasıl yorumlanmalıdır? CHP ve yedekleri bir türlü anlamıyor, devamlı mızmızlanarak vakit kaybediyor. Zillete düşenlere nasıl anlatalım? Ne söylesek nafile" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Cihan devleti kuran ecdadımızdan tevarüs edenler bizlere yalnızca mazide kalmış hatıralar olarak değil bilmeyi, ders çıkarmayı da getirmelidir. Bugünkü siyasi sınırlarımız kendiliğinden oluşmamış ve kolaylıkla elde edilmemiştir. Dönemin küresel güçlerinin Türkiye'ye biçtikleri sınırlı bir alanın reddedilmesi sonunda şehitlerimizin kanıyla çizilmiştir. Başka toplumlara tahsis edilmek istenen topraklarımızı akıl, heyecan, iman ve hesabın bütünlüğüyle oluşan muhteşem bir mücadele ile kazanılmıştır.

"MÜCADELENİN ONUR TACI TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR"

Emel sahiplerini uyarıyoruz. Türkiye önüne gelenin ayar vereceği bir ülke değil kazanılmış bir zaferin ülkesidir. Milli Mücadelenin onur tacı Türkiye Cumhuriyetidir. Bunu lekelemeye hiçbir iç ve dış odağın kudreti yetmeyecektir. Türkiye başkalarının yazdığı senaryolarda figüran olmayacak kadar önemli, değerli ve güçlü bir ülkedir. Kimseden sufle alacak bir ülke değildir. Türkiye içeride ve dışarıda var olan sorunlarını aşacak durumdadır. Bugün vatan savunması tehdit olan her alanda her noktada yapılmaktadır.

"BİZ BİN YILDIR BURADAYIZ"

Kılıçdaroğlu ve zillet yedeklerinin ne yapacağını bilemeyiz. Ama bizim başka bir ülkemiz, gidecek, savunacak sığınacak başka yerimiz yoktur. Biz bin yıldır buradayız. Bir ve beraberiz. Kimse en küçük bir şüphe duymasın. Ay yıldızlı bayrağımızı dünya durdukça son yurdumuzda dalgalandıracağız.

"BUZLARIN ERİMESİ SAMİMİ DİLEĞİMİZDİR"

NATO zirvesinde Türkiye'nin müttefikleriyle olan müzakere ve görüşmeleri esas alınmıştır. Özellikle ABD ile oluşan soğuk zeminin farkında olmayan yoktur. Bu buzların erimesi samimi dileğimizdir. Biden'ın Avrupa gezisinde yeniden bir araya toplamayı açıklaması, bunun hangi vasıtalarla kullanılacağı. Türkiye'nin burada nereye konumlandırılmak istendiği aydınlatılması gereken bir muammadır. Biden'ın Türkiye'yi hangi kategoride değerlendirdiği de merak ettiğimiz bir husustur. YPG PKK konusu, Türkiye'yi hangi ölçüde müttefik gördüğü de önemlidir. Zirve öncesi Türkiye'yi haksız sözlerle eleştiren ABD Dışişleri Bakanı ya cahil ya da küstahtır. Türkiye'nin NATO müttefiki gibi davranmadığını ve S-400 almasının rahatsız edici olduğunu bu şekilde ifade etmesi yüzsüzcedir.

"YALANLARLA DOLU BİR ORTAMDA GÜVENİN YERİ YOKTUR"

Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar, sözde ermeni soykırımına sarılıyorlar, 15 temmuza destek veriyorlar, Penysilvanya'da FETO'yu saklıyorlar. Utanmadan sıkılmadan bize parmak sallıyorlar. Yalanlarla dolu bir ortamda güvenin yeri yoktur.

"İRADEMİZ NATO KARARGAHINA DEVREDİLMEDİ"

ABD menşeli silahlar teröristlerin elinde kurşun atarken NATO müttefikliği hiç düşünülmüş müdür? Uzaktan bakınca saf mı görünüyoruz? 15 Temmuz'da başkentimiz hainler tarafından bombalanırken bu NATO neredeydi? Tarihte böylesi gaflete düşenlere neler yaptığımızı bilmeyen varsa bilenlerden öğrensin. Onlar da bilmiyorsa öğrenmek için sıralarını beklemeye koyulsunlar. Türkiye NATO'nun eşit bir müttefikidir. İrademiz NATO karargahına devredilmiş değildir.

Parasını peşin ödediğimiz F35'leri bize vermeyip Yunanistan'a verilirken aklınız ve müttefikliğiniz neredeydi? Bu tür tavırların devamı ilişkileri zedelemeye devam edecektir. Doğu Akdeniz'deki adımlarımızdan rahatsız oluyorlarmış. Varsın olsunlar. Bize düğün bayramdır.

"TÜRKİYE'DE SİYASAL İKTİDAR HAKİMDİR"

Sayın Cumhurbaşkanımız NATO zirvesine katılımında Biden ile görüşmüş ve Türkiye'nin haklı beklentileri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanına tüm berraklığıyla aktarılmıştır. Görülmüştür ki terör örgütleri konusunda ikircikli tavır egemendir.

CHP'nin sarsak pozisyonu siyaset dışı arayışlardandır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti işinin başındadır. Meclisi açıktır. Erken seçimden başka hiçbir şey söyleyemeyecek duruma gerilemiş bir zillet ittifakı vardır. Erken seçim için hukuki hiçbir şart yoktur. Türkiye'de siyasal iktidar hakimdir. Kovid-19 mücadelesi başarıyla devam etmektedir.

Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır - Son Dakika


Son Dakika

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparmanın cezası 73 bin lira 12:03 Beyşehir Gölü'ndeki nilüferleri koparmanın cezası 73 bin lira 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı 12:00 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı 11:43 Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı
İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri listelendi! İlk sıra Beykoz'daki Acarlar'ın 11:31 İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri listelendi! İlk sıra Beykoz'daki Acarlar'ın Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı 10:58 Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti 10:44 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti 10:18 Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı 09:45 Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:11 Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı
12:01 Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!
12:00 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı
11:44 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
11:43 Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, araçlar sular altında kaldı
11:33 Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır
11:32 Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık
11:30 İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri listelendi! İlk sıra Beykoz'daki Acarlar'ın
11:21 EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum
11:09 Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor
Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı Bakan Koca'yı eleştiren Sağlık Müdürü görevden alındı! AK Partili Fakıbaba yankı uyandıran tweet'ini kaldırdı         
12:12
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı         
11:44
Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık Kripto para piyasasında 150 bin TL kaybettiği iddia edilen Demet Özdemir: Yine fantastik bir haberle uyandık         
11:33
EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum         
11:21
Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak         
10:56
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı         
09:24
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor         
00:58
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar         
20:02
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 12:41:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrısını yanıtladı: Bunun iki yolu vardır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement