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Bahçelievler 29 Ekim caddesinde trafik çilesinde sona gelindi - Son Dakika

Bahçelievler 29 Ekim caddesinde trafik çilesinde sona gelindi

04.02.2022 15:05
Bahçelievler 29 Ekim caddesinde trafik çilesinde sona gelindi

Bahçelievler'de, Ataköy-İkitelli metro çalışması nedeniyle yıllardır trafiğin tek şeritten sağlandığı 29 Ekim Caddesindeki bariyerler kaldırıldı.

Bahçelievler'de, Ataköy- İkitelli metro çalışması nedeniyle yıllardır trafiğin tek şeritten sağlandığı 29 Ekim Caddesindeki bariyerler kaldırıldı. Kaldırılan bariyerler drone ile görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapımı süren Ataköy-İkitelli metro hattının M1A metro hattı ile entegrasyon çalışmaları nedeniyle Yenibosna 29 Ekim Caddesindeki durakta çalışmalar sona gelindi. Duraktaki çalışmaların tamamlanmasına az bire süre kalırken, yolu tek şeride düşüren bariyerler kaldırıldı. Tek yönden sağlanan trafik, yapılacak asfalt ve yol onarımından sonra çift şeritten sağlanması bekleniyor. Yıllardır süren çalışmalar nedeniyle trafiğin çileye döndüğü caddede, çalışmaların sona gelinmesi trafiği rahatlatması bekleniyor.

Kaldırılan bariyerler ve açılan yol drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

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Bahçelievler, İkitelli, 29 Ekim, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bahçelievler 29 Ekim caddesinde trafik çilesinde sona gelindi - Son Dakika


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