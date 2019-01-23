Bahçelievler Belediyesi'nden Kaçak Moloz Dökümü Açıklaması
1 saat önce
Bahçelievler Belediyesi'nden kaçak moloz dökümü açıklamasıİSTANBUL - Bahçelievler'de yıkım ve tadilat yapılan binalardan çıkan inşaat molozlarının boş bir araziye döküldüğü ardından belediyeden açıklama geldi.
Bahçelievler
Belediyesi'nden kaçak moloz dökümü açıklaması
İSTANBUL - Bahçelievler'de yıkım ve tadilat yapılan binalardan çıkan inşaat molozlarının boş bir araziye döküldüğü ardından belediyeden açıklama geldi. Açıklamada ilgili alanda yapılan incelemenin ardından alanı kullanan ve inşaat atıklarının dökülmesine müsaade ettikleri belirlenen işletmeye 5326 sayılı kabahatler kanununun 41. maddesi uyarınca 4 Bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Bahçelievler'de bir arazinin moloz yığınlarıyla doldurduğu görüntülerin yer aldığı haberin ardından Bahçelievler Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu
'nun görüntüleri incelediği ifade edilirken görüntülerin ihbar kabul edildiği belirtildi. Açıklamada ise "Söz
konusu haberler üzerine konu incelenmiş ve görüntüler ihbar kabul edilerek harekete geçen zabıta ekiplerimiz, etrafı çevrili ve giriş çıkışı kontrollü olan özel mülk konumundaki ilgili adrese giderek yasal işlem yapmışlardır. Boş alanı otopark olarak kullanan işletmeye, alana inşaat atıklarının dökülmesine müsaade ettikleri için 5326 sayılı kabahatler kanununun 41. maddesi uyarınca 4 Bin TL idari para cezası uygulanmıştır. İlgili işyeri, konuya ilişkin daha hassas davranılması konusunda yasalar çerçevesinde uyarılmış, gereklerini yerine getirmediği takdirde daha yüksek miktarlarda para cezası ve farklı yasal müeyyidelerin uygulanacağı kendilerine yazılı ve sözlü olarak tebliğ edilmiştir" dendi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:51 Kaynak: İHA
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