Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE AYNI AİLE FERTLERİNE İKİ AYRI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE AYNI AİLE FERTLERİNE İKİ AYRI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

29.10.2020 11:43
Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE AYNI AİLE FERTLERİNE İKİ AYRI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA, System.String[]

Son dakika habere göre BAHÇELİEVLER'de iki aile arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edlen tartışmalarda kan döküldü.

BAHÇELİEVLER'de iki aile arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edlen tartışmalarda kan döküldü. 10 Eylül'de Cemil Tekin uğradığı silahlı saldırıda, saldırganın tabancasının tutukluk yapması üzerine yara almadan kurtuldu. Geçen Cumartesi günü de aynı aileden Celal ve Bahri Tekin evlerine girerken yine kimliği belirlenmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı, Bahri Tekin yaralandı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, Cemil Tekin, uzlaşma istediklerini, konunun kapanmasını istediklerini söyledi.

Uzaktan akraba oldukları kişilerin  saldırılarla bağlantısı olduğunu ileri süren Celal Tekin, "Biz bir aileyiz eski dostlarımız uzaktan akraba oluyoruz. İlk olarak kardeşime geldiler. Cemil Tekin'e 9'uncu ayın 10'unda geldiler sabah saat 7.30 civarlarında. Arabaya bindiği sırada hemen direkt öldürmeye teşebbüs ettiler. Görüntülerde mevcut zaten, yüzü maskeli kapşonlu tanımadığımız kişiler. Daha sonra geçtiğimiz cumartesi günü saat 20.00 civarında aynı şekilde beni takip etmişler. O arada bana pusu kurdular. Ben yara almadım ama büyük ağabeyim Bahri Tekin yaralandı. Hastanede şu anda kendisi hastanede durumu hakkında doktorlar net bilgi de vermiyor. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz, bunların yakalanmasını istiyoruz. Kimlerdir bunu yaptıranlar? Biz uzlaşmak istiyoruz kimse ile kanlı bıçaklı olmak istemiyoruz" dedi.

"BU KİŞİLERİN YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Saldırıdan yara almadan kurtulan Cemil Tekin ise barıştan yana olduklarını ve yetkililerden gereğinin yapılmasını istedi.  Bu  saldırılardan önce, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığını, boğuşma esnasında silahlar çekilmesi sonucu yeğeninin ceza evine düştüğünü söyleyen Cemil Tekin,. "Bu bir kazaydı ancak karşı taraf bunu kan davasına çevirdi. Geçen ay  (10 Eylül) sabah saat 07.00 sıralarında benim arabanın önünde bana pusu kurdular. Onlardan değildi tetikçi olduğunu düşünüyoruz. Biz aile dostu olduğumuz için onlardan olsa tanırdık bunlar tetikçi idi. Ben arabama bindiğim anda silah sıkmaya başladı ve ben kendimi korumak için arabaya attım. Gelip arabanın camından sıkmaya başladı. O anda silah tutukluk yapınca ben arabadan inip boğuşmaya başladım. İki üç dakika falan boşluk zaten görüntüler var ondan sonra bırakıp kaçtı. Geçen cumartesi günü de gelip benim abime sıktılar bu sefer farklı kişilerdi şu anda hastanede yatmakta. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyoruz bu kişilerin yakalamasını istiyoruz biz kimin yaptığını iyi biliyoruz. Bizi tehdit ediyorlar tehdit altındayız. Biz barıştan yanayız bunu kan davasına çevirmek istemiyoruz."

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Bahçelievler'de bir aileye yönelik iki ayrı silahlı saldırı kamerada

Yaşanan iki olay güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı. İlk görüntülerde, bir kişinin otomobile yanaşıp tabancayla ateş etmeye başladığı ve saldırıya uğrayan kişinin  saldırganla boğuşması yer alıyor. Bir diğer görüntüde ise eve giden iki kişiye ateş açılması, birinin yaralanması, saldırganın kaçışı,  arkasından kendisine ateş edilmesi görülüyor.

- İstanbul
Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE AYNI AİLE FERTLERİNE İKİ AYRI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE AYNI AİLE FERTLERİNE İKİ AYRI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE AYNI AİLE FERTLERİNE İKİ AYRI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE AYNI AİLE FERTLERİNE İKİ AYRI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE AYNI AİLE FERTLERİNE İKİ AYRI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE AYNI AİLE FERTLERİNE İKİ AYRI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE AYNI AİLE FERTLERİNE İKİ AYRI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Bahçelievler, Cumartesi, Saldırı, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BAHÇELİEVLER'DE AYNI AİLE FERTLERİNE İKİ AYRI SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

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