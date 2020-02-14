Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma... - Son Dakika

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Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma...
6 saat önce
Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
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