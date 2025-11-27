Bahçelievler'de Duvar Olmadan Dönüşüm - Son Dakika
Bahçelievler'de Duvar Olmadan Dönüşüm

27.11.2025 17:23  Güncelleme: 18:09
Yıkım sonrası bitişikteki apartmanın cephesinde duvar olmadığı ortaya çıktı. Sakinler şaşkın.

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki 38 yıllık apartmanın bir cephesi duvarsız kaldı.

38 YILLIK BİNA DUVARSIZ KALDI

İstanbul Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkım sonrası bitişikte bulunan 38 yıllık binanın bir cephesine duvar örülmediği anlaşıldı. Binanın banyo, yatak odası ve oturma odalarının açıkta kalması üzerine bazı bina sakinleri, muşambayla buraları kapatarak önlem almaya çalıştı.

"MÜTEAHHİT MASRAFI ÖDESİN"

İhbar üzerine binaya gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, duvar örülmediği ortaya çıkan binada inceleme yaptı. Bina sakinlerinden Yeter Çelik, yaptığı açıklamada, 2 gün süren yıkımla birlikte duvarlarının olmadığını öğrendiklerini ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "İşten gelene kadar benim katım yıkılmıştı zaten. İnşaat firması, kendilerinin suçu olmadığını binaya duvar örülmediğini söyledi. Bizim apartmanımızın müteahhiti suçlu. Gelsin ödesin masrafı." ifadelerini kullandı.

Yıkımı yapan firmanın, bina sakinlerince temin edilecek malzemeyle apartmanın açık kalan cephesine duvar öreceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Duvar Olmadan Dönüşüm - Son Dakika

