Bahçelievler'de kadın cinayeti...Kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Bahçelievler'de kadın cinayeti...Kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL - Bahçelievler'de bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kız arkadaşını bıçakladığı sırada kendisi de yaralanan adam ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Gamsız Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız kardeşi ile birlikte yaşayan Sevim Sökmensuer (37), erkek arkadaşı Orhan Aktaş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönmesi üzerine Orhan Aktaş, kız arkadaşı Sevim Sökmensuer'i bıçak darbeleri ile yaraladı. Olay esnasında kendisi de yaralanan Orhan Aktaş evden ayrılarak kaçmaya çalışırken yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Orhan Aktaş hastaneye kaldırılırken, olayı söylemesi üzerine polis ve sağlık ekipleri Sevim Sökmensuer'in evine gitti. Yapılan ilk incelemede Sökmensuer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerindeki çalışmaların ardından Sevim Sökmensuer'in cenazesi önce Adli Tıp Kurumuna daha sonra da defnedilmek üzere memleketi Afyon'a gönderildi.

Olayı anlatan bina sakinlerinden Güner Karaoğlu, "O gün evdeydik. Dışarıdan sesleri duyduk. Evden çıktığımızda öğrendik cinayet işlenmiş ama neticesini sonradan öğrendik. Bu evde daha önce iki bayan yaşıyordu. Sonra 6 ay önce yanlarına bir erkek geldi. Sonra onların birbirlerini bıçakladığını öğrendik. Bayanın öldüğünü duyduk. O bıçaklayan da kaçmış. Taksi durağının orada yığılmış kalmış. Hastaneye kaldırılmış. Şu anda yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. Bayan da hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Bu cinayetlerin önüne geçilmesi gerekiyor. Her gün her yerden kadın cinayetlerini duyuyoruz. Artık bunları duymak istemiyoruz. O anı duymadık ama o andan sonrasına şahit olduk. O an hiç seste duyulmadı. Diğer komşularla da konuştuk. En ufak bir ses bile duyulmadı. Birbirlerini herhalde kavga esnasında bıçaklayarak yaralamışlar. Biri vefat etti diğeri de yaralı. Komşuluğumuz yoktu ama sokakta görünce merhaba diyorduk. Sonuçta insanlardı. Hiçbir bayan bu şekilde ölümü hak etmediğini biliyoruz. Olmaması gerekiyor. Üzgünüz açıkçası" dedi.

Kız arkadaşı Sevim Sökmensuer bıçaklayan Orhan Aktaş'ın olay sonrası Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Sevim Sökmensuer'in ise ölmeden önce çekmiş olduğu bir videoyu sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.