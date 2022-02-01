BAHÇELİEVLER'DE 'KAPALI ÇOCUK OYUN VE EĞLENCE PARKI' AÇILDI - Son Dakika

? Bahçelievler'de Kapalı Çocuk Oyun ve Eğlence Parkı açıldı. Açılışa katılan Başkan Bahadır, 'Bahçelievler'in ilk Kapalı Çocuk Oyun ve Eğlence Parkı'nı açtık' dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi içerisine açılan Kapalı Çocuk Oyun ve Eğlence Parkı'nın açılışına Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın yanı sıra çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

'ÇOCUKLARLA BİRLİKTE EĞLENİYORUZ'

Açılış töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Bugün çok mutluyuz. Çocuklarımızla eğleniyoruz. Bahçelievler'in ilk Kapalı Çocuk ve Eğlence Parkı'nı açtık. Yaklaşık 180 metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Çocukların eğlenebileceği her şeyi temin etmeye çalıştık. Çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişmelerine yardımcı olacak bir alan açtık. Pandemi koşullarına her zaman olduğu gibi dikkat ediyoruz. Pandemiden dolayı 30 çocuk aldık. Rezervasyon yaptıran çocuklarımız bu oyun alanına bekliyoruz' diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMLA EĞLENDİK'

Eğlenceli zaman geçirdiğini belirten Nehir Nisa Savaş, 'Bu park çok güzel. Arkadaşlarımla güzel bir şekilde eğlendik' ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte Kapalı Çocuk Oyun ve Eğlence Parkı'nda eğlenmek için gelen Ermen Erkış ise 'Bu parkı çok beğendim. Buradaki oyunlar çok eğlenceli' şeklinde konuştu.

RANDEVU SİSTEMİ İLE HİZMET VERECEK

Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan tesise ilçede ikamet eden 4-8 yaş aralığındaki çocuklara randevu sistemi ile hizmet verecek. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nin içerisinde 180 metrekare alan üzerinde kurulu tesiste; roller kaydırak, sprial yüksek kaydırak, dönence, atlı karınca, top havuzu, top uçurma sandığı, zıpline, tırmanma duvarı ve trambolin oyun aletleri bulunuyor.