Bahçelievler'de Metrobüs Kazası
1 saat önce
Bahçelievler'de bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Bahçelievler
'de bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Avcılar
'dan Zincirlikuyu
istikametine giden bir metrobüs, Bahçelievler durağında önündeki metrobüse çarptı.
Kazada, metrobüsteki 3 kişi hafif yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar, Dr. Sadi Konuk
Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:48 Kaynak: AA
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