Son Dakika Haberleri: Bahçelievler'de Metrobüs Kazası

Bahçelievler'de Metrobüs Kazası

1 saat önce

Bahçelievler'de bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Bahçelievler'de Metrobüs Kazası, System.String[]
Bahçelievler'de bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Avcılar'dan Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs, Bahçelievler durağında önündeki metrobüse çarptı.

Kazada, metrobüsteki 3 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:48 Kaynak: AA

Zincirlikuyu, Avcılar, Bahçelievler, Güncel
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