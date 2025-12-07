Bahçelievler’de Otomobil Çukuru

Bahçelievler'de yolda oluşan çukura saplanan 2 otomobilde hasar oluştu.
Aydınlık 1.Sokak'ta şiddetli yağışın etkisiyle yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Yolda ilerleyen 2 otomobilin ön tekerleri çukura saplandı. Araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 aracı bulunduğu yerden çıkardı.
Çökmenin olduğu alan güvenlik şeridiyle kapatılarak önlem alındı.
