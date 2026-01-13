Bahçelievler Kentsel Dönüşümde Lider - Son Dakika
Bahçelievler Kentsel Dönüşümde Lider

13.01.2026 17:22
Bahçelievler, 'Yarısı Bizden' kampanyası ile kentsel dönüşümde Türkiye birincisi oldu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Ağustos 2025 projeksiyonu itibarıyla Yarısı Bizden uygulamasında İstanbul genelinin yüzde 23'ü Bahçelievler tarafından tek başına karşılanmaktadır. Bahçelievler Belediyesi Yarısı Bizden Kampanyası'nda Türkiye birincisi." dedi.

Bahadır, Bahçelievler Belediyesi'nde düzenlenen "Türkiye'de İki Yıldır Üst Üste Kentsel Dönüşüm Lideri: Bahçelievler" başlıklı kentsel dönüşüm toplantısında konuştu.

Silivri'de 2019'da deprem olduğunu hatırlatan Bahadır, ardından depremle ilgili ne yapacaklarını düşündüklerini söyledi.

Bahadır, bu kapsamda bazı kararlar aldıklarını ve uygulamaya koyduklarını belirterek, insan odaklı belediyecilik anlayışı yaptıklarını, insanların sağlam evlerde yaşamasının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

İlçedeki yapı stokunun yüzde 55'inin 2000 yılı öncesine ait olduğunu aktaran Bahadır, bu durumun deprem güvenliği ve yaşanabilirlik açısından kentsel dönüşümü zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

Kentsel dönüşümde temel zorlukların olduğunu vurgulayan Bahadır, bunların arasında boş parsel bulunmaması, gecekondu stokunun olmaması, yüksek yapı ve nüfus yoğunluğu, ada bazlı kentsel dönüşümde hak sahipleri arasında uzlaşmanın zor olması olduğunu kaydetti.

Kentsel Dönüşümde Bahçelievler Belediyesi Modeli kullanılıyor

Bahadır, Kentsel Dönüşümde Bahçelievler Belediyesi Modeli'ni kullandıklarını kaydederek, bu kapsamda kentsel dönüşüm müdürlüğü kurulduğunu, kentsel dönüşüm irtibat bürolarının açıldığını, kentsel dönüşüm strateji belgesi aldıklarını, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

Binaların dönüşümüne destek olarak farklı plan notları çıkardıklarını aktaran Bahadır, "Plan notları çıktıktan sonra ilçe genelinde dönüşüm oranı yaklaşık 2 kat hız kazandı. Parsel alanın 600 metrekare ve üzeri olması halinde en çok 100 kata kadar yaklaşık yüzde 15 imar artışı ile yapılaşmalarını sağladık." dedi.

Bahadır, eski ruhsatlı yapılaşmalarda, kat kaybı olmadan yapılaşma sağladıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çatı arası piyesin normal kat olarak kullanılabilmesi ile artı 1 kat verdik. İlçede çatı piyesleri yerine ayrı bağımsız bölümler oluşturulacak şekilde çatı dairelerinin verilmesini sağladık. Mevcut yapılaşmasını sağlayamayan kooperatif ve sitelerin dönüşümünde, yapı ruhsatlarındaki inşaat haklarını kullanmalarına yönelik plan notu çıkardık. Düzenleme alanlarında kalan parsellerin birleşimi halinde yüzde 15-25 arasında artış verdik. Bu düzenlemeler sayesinde kentsel dönüşüm süreci hız kazanmıştır."

Vatandaş ve müteahhit buluşmaları ile doğrudan iletişim sağlandıklarını anlatan Bahadır, düşük kar marjı, yüksek iş hacmi modelinin teşvik edildiğini dile getirdi.

Bahadır, Bahçelievler'in kentsel dönüşüm performansında İstanbul'da lider konuma ulaştığını, kentsel dönüşüm sürecinde dijitalleşmeye geçtiklerini, bu durumun dönüşüm sürecini hızlandırdığını kaydetti.

Bahçelievler'de bu yıl 1087 yıkım ruhsatı tanzim ettiklerini ifade eden Bahadır, ilçede toplam 62 yapıdan oluşan 2 bölgenin Rezerv Yapı Alanı ilan edildiğini, bu alanlarda kentsel dönüşüm süreçlerinin titizlikle ve planlı şekilde sürdürüldüğünü anlattı.

Bahadır, kentsel dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nın çok önemli olduğunu, kentsel dönüşüm sürecisinin hızlanmasına katkı sağladığını söyledi.

2024'ten bu yana toplam 5 bin 781 bağımsız birimde dönüşüm sürecinin resmen başlatıldığını vurgulayan Bahadır, "Diğer ilçelerde 14 bin 16 bağımsız birim yapılmış. Ağustos 2025 projeksiyonu itibarıyla Yarısı Bizden uygulamasında İstanbul genelinin yüzde 23'ü Bahçelievler tarafından tek başına karşılanmaktadır. Bahçelievler Belediyesi Yarısı Bizden Kampanyası'nda Türkiye birincisi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bahçelievler, İstanbul, Türkiye, Güncel

