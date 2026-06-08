Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi - Son Dakika
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Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi

08.06.2026 19:15
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2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek A Milli Futbol Takımı için geri sayım sürerken, yeşil sahalardaki heyecana siyaset ve sanat dünyasından anlamlı bir destek geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin özel ricasıyla kolları sıvayan sanatçı Ahmet Öngel, milli takımın dünya sahnesindeki mücadelesine ritim tutacak "Arkanızdayız" marşını besteledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle, sanatçı Ahmet Öngel tarafından A Milli Futbol Takımı'na FIFA Dünya Kupası'nda destek olmak amacıyla 'Arkanızdayız' adlı marş bestelendi.

BAHÇELİ'DEN MİLLİ MARŞ TALEBİ

MHP'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı. 'Arkanızdayız' Ahmet Öngel" ifadelerine yer verildi.

Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi

KLİP DE HAZIRLANDI

Marş için hazırlanan klipte, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçlarından kesitler, tribünlerde ay-yıldızlıları destekleyen vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yer aldığı görüntüler yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika MHP Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • günahkar kisi5 günahkar kisi5:
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