Bahçesaray'daki çığ faciasının tanıkları acı dolu anları unutamıyor

04.02.2026 11:25
Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen çığlarda 42 kişinin hayatını kaybettiği felakete tanıklık eden yöre sakinleri, büyük acıların yaşandığı günü hüzünle hatırlıyor.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen ve virajlarıyla sürücüleri korkutan Van- Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi yakınlarına 4 ve 5 Şubat 2020'de iki kez çığ düştü.

Van'dan Bahçesaray'a yolcu taşıyan minibüs ile aynı bölgede karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi, 4 Şubat'ta 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında düşen çığın altında kaldı.

8 kişinin yaşamını yitirdiği çığda arama kurtarma çalışmaları devam ederken 5 Şubat'ta ikinci çığ düştü, 11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 itfaiye personeli ve yardıma giden 12 kişi hayatını kaybetti.

Çığın düştüğü bölgeye en yakın yerleşim birimi olan Yukarı Narlıca Mahallesi sakinleri, arama kurtarma ekipleriyle kar yığını altında kalanların kurtarılması için büyük çaba gösterdi.

Birçok kişinin kar altından yaralı çıkarılmasına katkı sunan mahalleliler, aradan 6 yıl geçse de hayatını kaybeden 42 kişinin acısını unutamıyor.

Yol kar ve çığ riski nedeniyle kapalı tutuluyor

Büyük acıların yaşanmasına neden olan çığ felaketlerinin ardından yeni acıların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri alınıyor.

Bölgedeki çığ yataklarını tespit eden AFAD İl Müdürlüğü, yöre sakinlerini de yaptığı bildirimlerle çığ ve diğer olumsuzluklara karşı sürekli uyarıyor.

Van-Bahçesaray kara yolu, çığ riski nedeniyle karlı dönemlerde Yukarı Narlıca Mahallesi'nden itibaren tedbiren ulaşıma kapalı tutuluyor. Bahçesaray'a ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesindeki yoldan sağlanıyor.

"Çok şükür bu sene sıkıntılı bir olay yaşamadık"

Yukarı Narlıca Mahallesi Muhtarı Sadi Kaplan, AA muhabirine, bu yıl da bölgenin yoğun yağış aldığını söyledi.

Bölgede yaşayan herkesin bir tünel hayalinin olduğunu belirten Kaplan, şöyle konuştu:

"Yolun kapanması herkes için çok zor bir durum ancak bu şekilde olması herkesin can ve mal güvenliği açısından daha önemli. Valilik, Kaymakamlık ve ilgili kurumların talimatı sonrası güvenlik sorunu görülen günlerde yol trafiğe kapatılıyor hatta bizim mahalle yolumuz bile 4 gün kapalı kaldı ve sonrasında açıldı. Çok şükür bu sene sıkıntılı bir olay yaşamadık. Yine çığın yıl dönümü ve acılarımız tazeleniyor. Bizler mahalleli olarak çığ noktasındaydık. Olayın en yakın tanıklarındandık. İnşallah bir daha böyle bir afet yaşanmaz."

Mahalle sakinlerinden Turan Kaya da çığ felaketinin 6. yılında yaşadıkları acıların tazelendiğini dile getirdi.

Çok kar yağdığında o acı günleri hatırladıklarını anlatan Kaya, "Bugünlerde etkili olan yağış o zamanki gibi etkili. Mahallemiz ve çığ bölgesine yine çok kar yağdı. Bu havalar bize hep o acı günleri hatırlatıyor. Evde sohbet anında bile hep bahsediyoruz, acılarımız hiç dinmiyor. Unutulacak bir acı değil maalesef. Yıllardır bu yoldan hem malımızla hem canımızla çok çektik. Yaklaşık 5-6 ay kış süresince bunun sıkıntısını yaşıyoruz. O olaya da bizzat müdahale ettik. Kıyamet sahnesi gibiydi. Çığı yaşayanları, yardıma gelenleri evimizde misafir ettik. İnsan ister istemez unutamıyor. Allah bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

