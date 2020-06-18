Bahçeşehir Koleji EuroCup sahnesinde! - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji EuroCup sahnesinde!

Spor Arena / Efkan BUCAK - İkinci Lig'de başladığı mücadelesinde ilk yılında Süper Lig'e yükselen, henüz üçüncü senesinde FIBA Europe Cup'ta sahaya çıkan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, şimdi de EuroCup'ta.

Bahçeşehir Koleji EuroCup sahnesinde!, System.String[]

Spor Arena/ Efkan BUCAK - İkinci Lig'de başladığı mücadelesinde ilk yılında Süper Lig'e yükselen, henüz üçüncü senesinde FIBA Europe Cup'ta sahaya çıkan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, şimdi de EuroCup'ta... Son senelerde Türk basketbolunda isimlerinden sıkça söz ettiren Kırmızı Ejderhalar, Avrupa'nın en rekabetçi ikinci organizasyonuna katılma hakkı elde etti. İstanbul ekibi, basketbolda Avrupa kupalarına uzun yıllardır katılan 23 ekibe karşı mücadele edecek. Turnuvada kuralar 10 Temmuz'da çekilecek ve Bahçeşehir Koleji'nin grubundaki diğer beş ekip belli olacak. Normal sezon ise 30 Eylül'de başlayacak. Gruplarında ilk dört sırayı alacak takımlar Top 16 Turu'na kalacak.


'Olduğumuz yerde hiç saymadık'


Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, takımlarının başarısıyla gurur duyduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüz dördüncü sezonuna giriyor. Geçtiğimiz yıllara dönüp baktığımda, hiç olduğumuz yerde saymadığımızı görüyorum. Her sene daha iyi olmaya gayret ettik ve bir kolej takımı olarak daha iyi olmayı da başardık. Türkiye Ligi dışında, Avrupa'da da Türkiye'yi, ülkemizi temsil etmek kurulduğumuzdan bu yana en önemli hedeflerimizden biriydi. Nitekim, geçtiğimiz yıl Europe Cup'ta çok başarılı bir mücadele verdik ve dörtlü finale kaldık ancak pandemi nedeniyle organizasyon tamamlanamadı.


'Dinamik kadromuzla hazırız'


Önümüzdeki sezon ise iddiamızı Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu EuroLeague'in bir kolu olan EuroCup'ta sürdüreceğiz. Böyle iddialı bir organizasyonda daha çok Türk oyuncularla kurduğumuz takımımızla ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Mücadelenin çetin geçeceği bir lig olacağı kesin ama biz kendi genç, dinamik oyuncularımızla hazırız ve şimdiden Türkiye'yi temsil etmenin heyecanı içindeyiz. Umuyorum elde ettiğimiz başarılarla Bahçeşehir ailesini gururlandırabilir ve taraftarlarımızın yüzlerini güldürebiliriz çünkü en büyük mutluluğu çoğunluğu çocuklardan oluşan taraftarımızı sevindirince yaşıyoruz."


Hedefimiz sürdürülebilir başarı


Koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan sezonda FIBA Europe Cup'ta oldukça iyi bir performans gösteren ve yarı finale yükselerek ateşiyle adeta Avrupa'yı da yakan Kırmızı Ejderhalar, aynı başarıyı daha da yükseklerde tekrarlamaya çalışacak. Koç Zafer Aktaş, "Oldukça genç bir kulüp olmamıza rağmen EuroLeague çatısının altına girebilmek bizim için büyük bir başarı. Önce ikinci lig, ardından Basketbol Süper Ligi, sonrasında FIBA Europe Cup ve şimdi de EuroCup... Her sene üzerine koyarak ve tecrübe kazanarak sürdürülebilir bir başarı hedefliyoruz" dedi.


Transfer çok hareketliyiz


EuroCup'ın rekabetin üst düzeyde olduğu bir organizasyon olduğuna işaret eden Aktaş, Şu ana kadar yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olduklarını ifade ederek şunları söyledi: "İki kulvarda mücadele edeceğiz. Hem ING Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroCup'ta rekabetçi bir kadro oluşturabilmek adına çalıştık, halen de çalışıyoruz. Önümüzdeki sezon için, İcra Kurulu Başkanımız Hüseyin Yücel'in isteği ve desteği üzerine arayışımızı Türk ve genç oyuncular üzerinden yürüttük. Pandemide evde geçen süreyi bu arayışla geçirdik ve bu süreçte transferlerimizin çoğunu gerçekleştirdik."


Avrupa'daki ilk sezonda tarih yazdılar


Tarihinde ilk kez geçen sezon Avrupa kupalarına katılan Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup'ta mücadele etti. İstanbul ekibi ilk turu lider bitirirken ikinci turda bir diğer Türk ekibi Pınar Karşıyaka ile birlikte el ele çeyrek final vizesi aldı. Temsilcimiz çeyrek finalde de Letonya'nın Avrupa kupalarındaki tecrübeli ekibi Ventspils'i iki maçta da yenerek adını yarı finale yazdırdı ancak FIBA'nın pandemi nedeniyle FIBA Europe Cup'ı iptal etme kararı alması üzerine Bahçeşehir Koleji ve Pınar Karşıyaka'nın final yürüyüşleri durmak zorunda kaldı.


'Takımımız adına umutluyum'


Koç Zafer Aktaş transferde şimdiye dek Jamal Jones, Alex Perez, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel, Deniz Kılıçlı, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz, Josh Owens ve Peyton Aldridge'i renklerine bağladıklarını belirterek "Bu sene parkeye dinamik bir oyuncu kadrosuyla çıkacağız. Saydığım isimlerin hepsinden çok umutluyum. Yalnızca takımımız adına da değil, Türk basketbolu adına umutluyum. Başarıya kilitlenmiş bir grupla kilitlendiğimiz hedefe doğru gideceğiz" dedi.


FIBA, Avrupa'da üç kupayı sona erdirdi


Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği önceki gün yaptığı toplantıda FIBA Europe Cup, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon ilan edilmemesini de kararlaştırdı. Müsabakalar ertelendiğinde çeyrek final aşamasında olan tüm kulüpler, yönetmeliklere uygun şekilde sıralama puanı alacak. Gelecek sezon ise yerel ve ulusal mevzuata göre, seyirci olsun veya olmasın (eylül/ekim aylarında) planlandığı gibi başlayacak. Müsabakaların belirlenen tarihte başlamaması halinde organizasyonlar azaltılmış maçlar ile otomatik olarak 2021'in Ocak ayına ertelenecek. Yeni sezon için kura çekiminin tarihleri ise geçici olarak 17 ve 18 Ağustos olarak belirlendi.

Bahçeşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 08:03 

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji EuroCup sahnesinde! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış         
14:47
Harita teknikerlerinin karşısında çıkan dev engerek korkuttu Harita teknikerlerinin karşısında çıkan dev engerek korkuttu         
14:28
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı         
14:19
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı         
14:18
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi         
14:01
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı         
13:58
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor         
13:57
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi         
13:52
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi         
13:39
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu         
13:37
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur         
13:35
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek         
13:34
Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek         
13:27
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı         
13:24
Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
13:21
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti         
13:05
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi         
12:59
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak         
12:50
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor         
12:40
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!         
12:39
Johnny Depp'ten bomba iddia: Eşim, Elon Musk ve İngiliz model Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadı Johnny Depp'ten bomba iddia: Eşim, Elon Musk ve İngiliz model Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadı         
12:36
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin         
12:35
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu         
12:15
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi         
12:07
Kendi rahatı için trafik güvenliğini hiçe sayan yolcu kamerada Kendi rahatı için trafik güvenliğini hiçe sayan yolcu kamerada         
12:00
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu         
11:52
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı         
11:50
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı         
11:37
Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi         
11:33
Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak Ülkemizde son günlerde artan kene vakalarını engellemek için 600 sülün doğaya salınacak         
11:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 14:59:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeşehir Koleji EuroCup sahnesinde! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]