Bahçeşehir Koleji Son Saniyede Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bahçeşehir Koleji Son Saniyede Kazandı

28.01.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Aris'i 81-79 yenerek 11. galibiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Manuel Attard (İtalya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

Bahçeşehir Koleji: Flynn 19, Homesley 11, Mitchell 2, Cavanaugh 20, Williams 13, Ford 5, Koprivica 4, Ponitka, Kenan Sipahi, Hale 5, Furkan Haltalı 2

Aris: Bochoridis, Long 9, Jones 16, Noua 11, Antetokounmpo 8, Forester 9, Poulianitis 3, Harrel 7, Andjusic 10, Kulboka 6, Tsairelis

1. Periyot: 19-23

Devre: 39-42

3. Periyot: 56-64

Basketbolda BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Aris'i 81-79 yendi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 önde kapatan konuk ekip, soyunma odasına da 42-39 üstün girdi.

İkinci yarıya da Aris etkili başladı ve final periyoduna 64-56 önde gitti.

Son çeyrekte 6 dakika 55 saniye kala 14 sayı (72-58) geriye düşen Bahçeşehir Koleji, toparlandı ve oyuna ortak oldu. Ev sahibi takım, Malachi Flynn'in son saniyede kaydettiği turnikeyle mücadeleyi 81-79 kazandı.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla organizasyondaki 11. galibiyetini elde etti. Aris ise 9. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji Son Saniyede Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz’in imdadına o isim yetişti Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti
Tarkan İstanbul konserinde yıldızları ağırladı Tarkan İstanbul konserinde yıldızları ağırladı

22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Manchester City-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Manchester City-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
21:37
Chelsea’de Raheem Sterling’in sözleşmesi feshedildi
Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
20:29
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 22:17:34. #7.11#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji Son Saniyede Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.