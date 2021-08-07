Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede (3) - Son Dakika

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA; TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Meral Tekin'in Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan tutuklanmasına karar verilirken, bina dahilinde hırsızlık suçu bakımından tutuklama talebinin reddine karar verildiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli Meral Tekin'in Öncebeci Mahallesi Samur Sokak'taki adresinde bulunan evine köpek doldurup, eziyet ettiği, evin içerisinde inleme ve bağırma sesleri bulunduğu yönünde yapılan ihbar sonucu, şüphelinin ikametinin çevresinde yapılan araştırmalarda köpek seslerinin geldiğinin anlaşılması üzerine şüphelinin ikametinde ve mernis adresinde arama yapılmış, arama sonuncunda 3 tanesi küpeli olmak üzere 7 adet bakımı ihmal edilmiş köpek bulunmuştur. Canlı hayvanlara Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından el konulmuş, bina çevresinde ölü hayvan kokusu gelmesi sebebiyle bina bahçesi kazılmış, bina bahçesinde 11 adet ölü köpek bulunmuş, ölü köpekler gömülmesi için Çankaya Belediyesi görevlilerine teslim edilmiştir. İşlemler devam ederken şüpheli Meral Tekin ikametine gelmiş, olay yerinden ayrılmak ve olay yerinde kıyafetlerini çıkartmak istemesi üzerine yakalama işlemi yapılmıştır."KOMŞUSUNUN EVİNDE KEDİ, KÖPEK ARADIĞI İDDİASI

Açıklamada, Meral Tekin'in komşusu Mehmet Çetin'in iddialarına da yer verildi. Çetin'in, şüphelinin kendisinden habersiz evine girdiğini, evine kedi, köpek aldığını evine zarar verdiğini, banyoda bulunan bakır kazanı çaldığını, elektrik sayacını değiştirip, elektrik ve suyu kullandığını beyan ettiği aktarılan açıklamanın devamında, "Şüpheli hakkında konut dokunulmazlığını ihlali, hırsızlık, mala zarar verme ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmış, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet ve bina dahilinde hırsızlık suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir. Şüphelinin Sulh Ceza Hakimliği'nde yapılan sorgusu sonucunda Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan tutuklanmasına karar verilmiş, bina dahilinde hırsızlık suçu bakımından tutuklama talebinin reddine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Caner ÜNVER/ANKARA,