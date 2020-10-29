Bahçesinde sergilediği yüzlerce bonsai ile müze kurmayı hedefliyor - Son Dakika

Bahçesinde sergilediği yüzlerce bonsai ile müze kurmayı hedefliyor

29.10.2020 10:59

Yalova'da, "özel tekniklerle ağaçların saksılar içinde budanarak ve bodurlaştırılarak büyütülmesi sanatı" olan bonsaiyi hobi edinen Hasan Şimşek, bahçesinde koleksiyon oluşturdu.

Yalova'da, "özel tekniklerle ağaçların saksılar içinde budanarak ve bodurlaştırılarak büyütülmesi sanatı" olan bonsaiyi hobi edinen Hasan Şimşek, bahçesinde koleksiyon oluşturdu.

"Karateci Çocuk" (Karate Kid) filmindeki bonsailerden esinlenerek uğraşına 20 yıl önce başlayan 51 yaşındaki Şimşek, merkeze bağlı Esadiye köyündeki bahçesinde yaklaşık 300 eserini sergiliyor.

Şimşek, AA muhabirine, bonsainin Türkçe anlamının "tabaktaki ağaç" olduğunu ve Uzak Doğu kökenli sanatın 2 bin yıllık bir geçmişinin bulunduğunu söyledi.

Karate filmlerinin özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda revaçta olduğunu hatırlatan Şimşek, "Karate Kid filminde bonsaiye yer verilmişti. Bizim yaş grubumuzdaki herkes oradan bunu öğrendi ama eksik olan bir bilgi, bonsainin bitki türü olarak algılanmasıydı. İnternetin yaygınlaşması ile odunsu her bitkiden, dolayısı ile Türkiye'de bulunan bitkilerden de yapılabileceğini öğrendiğimizde biz de sanata başlamış olduk." dedi.

- Hayrettin Karaca'nın yetiştirdiği bonsailer de var

Şimşek, koleksiyonunda, TEMA Vakfının kurucusu merhum Hayrettin Karaca'nın sağlığında ilgilendiği çok sayıda bonsainin de bulunduğunu anlattı.

Karaca'dan alınan bonsailerin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Bonsai nesilden nesile devredilen bir sanattır. Kendisi yaşamını yitirmiş olsa da geride bıraktığı ağaçlar hala bizim elimizde hem yaşamını sürdürmekte hem gelişimlerini devam ettirmektedir. Koleksiyonluk değerde yaklaşık 300 bonsaimiz var. Bunlarla Türkiye'nin ilk bonsai müzesini açmak istiyoruz. Türkiye'de bu genişlikte bildiğimiz kadarıyla yok. Avrupa ve Amerika'nın da bütün büyük şehirlerinde bu sanat var. Bu sanatın eğitimleri var bu müzelerde. Biz de o müzelerin bir benzerini oluşturmayı arzu ediyoruz. Elimizdeki materyaller fazlasıyla yeterli. Sadece ağaçları bir mekana koyup sergilemek değil, insanlara bunu anlatmak, eğitimini vermek, onların da yapmasını sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla ağaca ve ağaç türlerine, özelliklerine karşı da farkındalık uyandırmayı, geliştirmeyi amaçlıyoruz."

Hasan Şimşek, bonsailere net bir fiyat verilemediğini aktardı.

Ağaçtan yapılsa da bir sanat eseri olduğunu ifade eden Şimşek, "Dolayısıyla kesin bir fiyat, değer tespit etmek oldukça güçtür." diye konuştu.

Bahçesinde sergilediği yüzlerce bonsai ile müze kurmayı hedefliyor
Bahçesinde sergilediği yüzlerce bonsai ile müze kurmayı hedefliyor
Bahçesinde sergilediği yüzlerce bonsai ile müze kurmayı hedefliyor
Bahçesinde sergilediği yüzlerce bonsai ile müze kurmayı hedefliyor

Hasan Şimşek, Türkiye, Yalova, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bahçesinde sergilediği yüzlerce bonsai ile müze kurmayı hedefliyor - Son Dakika

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