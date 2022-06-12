Olay Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir ayı Ergün Güven'in evinin yanında bulunan bahçesine girdi. Bahçeye giren ayı Güven'e ait ekinleri yedi. Bir süre bahçede dolanarak ekinlere zarar veren ayı bir zaman sonra bahçenin çitlerinden zıplayarak oradan uzaklaştı. Ayının bahçeye girdiği anları ise güvenlik kameraları anbean kaydetti.

Kaynak: İHA

Hemşin, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bahçeye ekilen ürünlere zarar veren ayı kamerada - Son Dakika

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