Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yapan terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yapan terörist teslim oldu - Son Dakika

Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yapan terörist teslim oldu

7 saat önce

İkna çalışmaları sonucu, PKK/KCK terör örgütü içerisinde Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yapan terörist örgütten kaçarak Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim oldu.

Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yapan terörist teslim oldu, System.String[]

İkna çalışmaları sonucu, PKK/KCK terör örgütü içerisinde Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yapan terörist örgütten kaçarak Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim oldu.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ailelerin desteği ile terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mardin Emniyet, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütü içerisinde kırsal alanında faaliyet yürüten bir terörist daha örgütten kaçarak Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim oldu" denildi.


Teslim olan teröriste ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, "Teslim olan örgüt mensubunun, 2014 terör örgütüne katıldığı, örgüt içerisinde füzeci olarak faaliyet yürüttüğü, 2017 yılında canlı bomba konusunda fedai eylem önerisi verdiği ve geçmiş dönemlerde Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yaptığı şeklinde bilgiler bulunan Akif Brüsk kod adlı Mahmut Özdemir isimli örgüt mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.


Böylelikle, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 40'a yükseldiği de kaydedildi. - ANKARA

Fehman Hüseyin, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:57 Kaynak: İHA
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