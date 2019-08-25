Son Dakika Haberleri: Bahreyn'de Hindu tapınağındaki restorasyon çalışması başladı
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Bahreyn'de Hindu tapınağındaki restorasyon çalışması başladı

1 saat önce

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bahreyn'de, 200 yıllık Hindu tapınağı Shreenathji'de (Shree Krishna) yapılması planlanan bakım ve onarım çalışmalarını başlattı.

Bahreyn'de Hindu tapınağındaki restorasyon çalışması başladı, System.String[]

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bahreyn'de, 200 yıllık Hindu tapınağı Shreenathji'de (Shree Krishna) yapılması planlanan bakım ve onarım çalışmalarını başlattı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Başbakan Modi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bahreyn'de, Körfez bölgesinin en eski ve en büyük Hindu tapınağını ziyaret etti. Bahreyn'dki Hint topluluğu temsilcilerinin de katıldığı ziyaret sırasında Modi, bakım ve onarım çalışmalarının başladığını gösteren levhanın açılışını gerçekleştirdi.

Bahreyn'deki Thattai (Bhatia) Hindu Topluluğu Derneği Başkanı Bob Taker, tapınağın 200 yıl önce dernek tarafından kurulduğunu ve bu haliyle Bahreyn ve Körfez bölgesindeki en eski Hindu tapınağı olduğunu ifade etti.

Tapınağın, Hint topluluğunun ihtiyacına cevap vermek üzere inşa edildiğini kaydeden Taker, bakım ve onarım çalışmalarının 2021'de tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Modi'ye devlet nişanı vererek iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi konusundaki çabalarını takdir etti.

Hindistan Başbakanı Modi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaretinin ardından iki günlük bir ziyaret için dün Bahreyn'e gelerek Başbakan Halife bin Selman Al Halife ile görüşmüştü.

Narendra Modi, Hindistan, Bahreyn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:38 Kaynak: AA
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