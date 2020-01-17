Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına aday oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına aday oldu - Son Dakika Spor

Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına aday oldu

6 saat önce

Tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulanan Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına aday oldu, System.String[]

Tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulanan Bahri Tanrıkulu, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Bahri Tanrıkulu, TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında yıllarca Türkiye'ye hizmet ettiğini belirterek, "Gerek olimpiyatlarda gerekse de dünya ve Avrupa şampiyonalarında bayrağımızı şeref ve gururla taşıdım. 2020 olimpiyat oyunlarından sonra yapılacak seçimde Tekvando Federasyonu başkanlığına aday olduğumu buradan bütün spor kamuoyuna ve tekvando camiasına açıklıyorum." diye konuştu.

Camianın desteğini beklediğini aktaran Tanrıkulu, "Bugünden başlayarak başkanlığa yakışır şekilde adaylık çalışmalarımı yürüteceğim." ifadesini kullandı.

Bahri Tanrıkulu, 3 kez dünya şampiyonu oldu ve 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Bahri Tanrıkulu, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:24 Kaynak: AA
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