Bakan Akar, ABD'de Temaslarda Bulunacak
34 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle yarın ABD'ye gidecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
'in de bulunduğu heyetle yarın ABD
'ye gidecek.
Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar, beraberindeki bir heyetle ABD'de temaslarda bulunacak.
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu heyetle başkent Washington
'a gidecek. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'la da görüşecek.
Görüşmelerde, Suriye
başta olmak üzere, bölgesel konuların ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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