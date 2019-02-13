Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile Görüştü
3 saat önce
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan vekili Shanahan ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı
Akar, ABD
Savunma Bakan vekili Shanahan ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, NATO Savunma Bakanları Toplantıları kapsamında ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.
(Musa Erdoğan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:21 Kaynak: İHA
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