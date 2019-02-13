Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile Görüştü

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile Görüştü

3 saat önce

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan vekili Shanahan ile görüştü.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile Görüştü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan vekili Shanahan ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantıları kapsamında ABD Savunma Bakan Vekili Patrick M. Shanahan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:21 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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