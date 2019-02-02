Bakan Akar'ı Şırnak'ta Vali Aktaş Karşıladı
42 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere gittiği Şırnak'ta Vali Mehmet Aktaş ve 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla tarafından karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:24 Kaynak: İHA
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