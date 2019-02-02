Son Dakika Haberleri: Bakan Akar'ı Şırnak'ta Vali Aktaş Karşıladı

Bakan Akar'ı Şırnak'ta Vali Aktaş Karşıladı

42 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere gittiği Şırnak'ta Vali Mehmet Aktaş ve 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla tarafından karşılandı.

Bakan Akar'ı Şırnak'ta Vali Aktaş Karşıladı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere gittiği Şırnak'ta Vali Mehmet Aktaş ve 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla tarafından karşılandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:24 Kaynak: İHA

Salih Zeki Çolak, Hulusi Akar, Şırnak, Güncel
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